«Фанаты Большунова ликуют!» Губерниев — о четвёртом месте Коростелёва на Кубке мира

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление российского лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне на дистанции 2х10 км на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Коростелёв занял четвёртое место.

«Коростелёв снова четвёртый!!! Боролся!!! Молодец!!! Фанаты Большунова ликуют!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Скиатлон 2х10 км, мужчины. Результаты: