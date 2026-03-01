«Фанаты Большунова ликуют!» Губерниев — о четвёртом месте Коростелёва на Кубке мира
Поделиться
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление российского лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне на дистанции 2х10 км на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Коростелёв занял четвёртое место.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
48:41.8
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.7
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+0.8
«Коростелёв снова четвёртый!!! Боролся!!! Молодец!!! Фанаты Большунова ликуют!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
