Джессика Диггинс установила рекорд по количеству стартов на этапах Кубка мира

Олимпийская чемпионка и обладательница серебряных и бронзовых наград Игр в Пекине и Милане американская лыжница Джессика Диггинс установила рекорд по количеству стартов на Кубке мира по лыжным гонкам. Она принимала участие в 357 гонках.

Её последним на данный момент результатом стало выступление в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Фалуне. Она смогла пройти квалификацию и выйти в четвертьфинал, но в своём забеге заняла четвёртое место, не отобравшись в полуфинал.

На минувшей Олимпиаде-2026 Диггинс выиграла бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 км.

В воскресенье, 1 марта, Диггинс выступит в Фалуне в женском скиатлоне.