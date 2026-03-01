Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 20км Скиатлон. Женщины
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Джессика Диггинс установила рекорд по количеству стартов на этапах Кубка мира

Джессика Диггинс установила рекорд по количеству стартов на этапах Кубка мира
Комментарии

Олимпийская чемпионка и обладательница серебряных и бронзовых наград Игр в Пекине и Милане американская лыжница Джессика Диггинс установила рекорд по количеству стартов на Кубке мира по лыжным гонкам. Она принимала участие в 357 гонках.

Её последним на данный момент результатом стало выступление в спринте на этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Фалуне. Она смогла пройти квалификацию и выйти в четвертьфинал, но в своём забеге заняла четвёртое место, не отобравшись в полуфинал.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Четвертьфинал. Забег 3
28 февраля 2026, суббота. 17:40 МСК
Окончено

На минувшей Олимпиаде-2026 Диггинс выиграла бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 км.

В воскресенье, 1 марта, Диггинс выступит в Фалуне в женском скиатлоне.

Материалы по теме
Диггинс могли не пустить на ОИ-2026 из-за «шокирующих» результатов тестирования организма
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android