Йоханнес Клебо находится в пяти победах от рекорда Кубка мира
11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал 109-ю победу в карьере на этапах Кубка мира. Сегодня, 1 марта, он выиграл скиатлон 2х10 км на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
48:41.8
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.7
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+0.8
Абсолютный рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира принадлежит соотечественнице Клебо, восьмикратной олимпийской чемпионке Марит Бьорген — 114. Йоханнес может её догнать и перегнать уже в 2026 году. В текущем сезоне осталось ещё семь гонок.
Отметим, второе место среди мужчин по количеству побед на Кубке мира принадлежит Бьорну Дэли. Он выиграл 46 гонок.
