Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок мира. 20км Скиатлон. Женщины
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо находится в пяти победах от рекорда Кубка мира

Йоханнес Клебо находится в пяти победах от рекорда Кубка мира
Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал 109-ю победу в карьере на этапах Кубка мира. Сегодня, 1 марта, он выиграл скиатлон 2х10 км на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
48:41.8
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.7
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+0.8

Абсолютный рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира принадлежит соотечественнице Клебо, восьмикратной олимпийской чемпионке Марит Бьорген — 114. Йоханнес может её догнать и перегнать уже в 2026 году. В текущем сезоне осталось ещё семь гонок.

Отметим, второе место среди мужчин по количеству побед на Кубке мира принадлежит Бьорну Дэли. Он выиграл 46 гонок.

Материалы по теме
Норвежцы подарили Коростелёву надежду. Но поиграли и вновь оставили без медали
Норвежцы подарили Коростелёву надежду. Но поиграли и вновь оставили без медали
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android