Йоханнес Клебо находится в пяти победах от рекорда Кубка мира

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал 109-ю победу в карьере на этапах Кубка мира. Сегодня, 1 марта, он выиграл скиатлон 2х10 км на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция).

Абсолютный рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира принадлежит соотечественнице Клебо, восьмикратной олимпийской чемпионке Марит Бьорген — 114. Йоханнес может её догнать и перегнать уже в 2026 году. В текущем сезоне осталось ещё семь гонок.

Отметим, второе место среди мужчин по количеству побед на Кубке мира принадлежит Бьорну Дэли. Он выиграл 46 гонок.