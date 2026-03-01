Скидки
Лыжи

Горнолыжница София Годжа победила на этапе Кубка мира в Андорре в супергиганте
Комментарии

Олимпийская чемпионка (2018) итальянская горнолыжница София Годжа стала победительницей этапа Кубка мира — 2025/2026 в супергиганте. Соревнования прошли в Сольдеу (Андорра).

Итальянская спортсменка выиграла золотую медаль, она преодолела дистанцию за 1 минуту 25,95 секунды. Серебряным призёром стала представительница Германии Эмма Айхер с отставанием 0,24 секунды. Тройку лидеров замкнула горнолыжница из Норвегии Кайса Викхофф Лье — её отставание составило 0,31 секунды.

Для Годжи эта победа стала 28-й на Кубках мира, на пьедестал спортсменка поднималась 68 раз. На минувшей Олимпиаде-2026 она выиграла бронзовую медаль в скоростном спуске.


