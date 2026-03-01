«Стабильность — признак мастерства». Мама Коростелёва — о четвёртом месте на Кубке мира

Бронзовый призёр Олимпиады-2010 в командном спринте Наталья Коростелёва, мама российского лыжника Савелия Коростелёва, оценила выступление сына в скиатлоне на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Фалуне. Савелий занял четвёртое место в гонке, проиграв победителю норвежцу Йоханнесу Клебо на финише четыре секунды.

«Савелий вполне достойно выступил на Кубке мира, молодец. Боролся, терпел. Видно, что было тяжело, но он преодолел кризис. Составил конкуренцию, хотя объективно сложно бороться. Закрепил четвёртое место на Олимпийских играх, стабильность — признак мастерства (смеётся)», — сказала Коростелёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.