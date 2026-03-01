Скидки
Кубок мира. 20км Скиатлон. Женщины
18:05 Мск
«Стабильность — признак мастерства». Мама Коростелёва — о четвёртом месте на Кубке мира

Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2010 в командном спринте Наталья Коростелёва, мама российского лыжника Савелия Коростелёва, оценила выступление сына в скиатлоне на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Фалуне. Савелий занял четвёртое место в гонке, проиграв победителю норвежцу Йоханнесу Клебо на финише четыре секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
48:41.8
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.7
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+0.8

«Савелий вполне достойно выступил на Кубке мира, молодец. Боролся, терпел. Видно, что было тяжело, но он преодолел кризис. Составил конкуренцию, хотя объективно сложно бороться. Закрепил четвёртое место на Олимпийских играх, стабильность — признак мастерства (смеётся)», — сказала Коростелёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Норвежцы подарили Коростелёву надежду. Но поиграли и вновь оставили без медали
