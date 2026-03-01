Скидки
Лыжи

Губерниев прокомментировал четвёртое место Коростелёва в скиатлоне на этапе Кубка мира

Губерниев прокомментировал четвёртое место Коростелёва в скиатлоне на этапе Кубка мира
Комментарии

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил результат российского лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне на дистанции 2х10 км на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Коростелёв занял четвёртое место. Его отставание от победителя, 11-кратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, составило четыре секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
48:41.8
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.7
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+0.8

«Коростелёв боролся. Выиграл у всех, кроме норвежцев — молодец. Хороший результат. Человек выступает на высоком уровне на Кубке мира и показывает стабильность — это прекрасно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

