Губерниев прокомментировал четвёртое место Коростелёва в скиатлоне на этапе Кубка мира

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил результат российского лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне на дистанции 2х10 км на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция). Коростелёв занял четвёртое место. Его отставание от победителя, 11-кратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, составило четыре секунды.

«Коростелёв боролся. Выиграл у всех, кроме норвежцев — молодец. Хороший результат. Человек выступает на высоком уровне на Кубке мира и показывает стабильность — это прекрасно», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.