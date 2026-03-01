Хейди Венг выиграла скиатлон на этапе Кубка мира в Фалуне

Бронзовый призёр Олимпиады-2014, пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг стала победительницей скиатлона в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам. Она преодолела дистанцию за 54.42,8.

Второе место заняла представительница США Джессика Диггинс, которая отстала от лидера на 0,1 секунды. Замкнула тройку лидеров Фрида Карлссон из Швеции (+0,9). Представительница России Дарья Непряева заняла пятое место с отставанием в 15,3 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Скиатлон 2х10 км, женщины. Результаты:

1. Хейди Венг (Норвегия) – 54.42,8.

2. Джесси Диггинс (США) – отставание +0,1.

3. Фрида Карлссон (Швеция) +0,9.

4. Линн Сван (Швеция) +11,3.

5. Дарья Непряева (Россия) +15,3.