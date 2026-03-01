Хейди Венг выиграла скиатлон на этапе Кубка мира в Фалуне
Бронзовый призёр Олимпиады-2014, пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг стала победительницей скиатлона в рамках восьмого этапа Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам. Она преодолела дистанцию за 54.42,8.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Окончено
1
Хейди Венг
Норвегия
54:42.8
2
Джессика Диггинс
США
+0.1
3
Фрида Карлссон
Швеция
+0.9
Второе место заняла представительница США Джессика Диггинс, которая отстала от лидера на 0,1 секунды. Замкнула тройку лидеров Фрида Карлссон из Швеции (+0,9). Представительница России Дарья Непряева заняла пятое место с отставанием в 15,3 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Скиатлон 2х10 км, женщины. Результаты:
1. Хейди Венг (Норвегия) – 54.42,8.
2. Джесси Диггинс (США) – отставание +0,1.
3. Фрида Карлссон (Швеция) +0,9.
4. Линн Сван (Швеция) +11,3.
5. Дарья Непряева (Россия) +15,3.
