Кубок мира. 20км Скиатлон. Женщины
Смотреть трансляцию
18:05 Мск
Главная Лыжи Новости

Дарья Непряева заняла пятое место в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне

Дарья Непряева заняла пятое место в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне
Комментарии

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева заняла пятое место в скиатлоне в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. Она отстала от победительница на 15,3 секунды. Лучшей в скиатлоне стала пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг. Она преодолела дистанцию за 54.42,8.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Окончено
1
Хейди Венг
Норвегия
54:42.8
2
Джессика Диггинс
США
+0.1
3
Фрида Карлссон
Швеция
+0.9

Второе место заняла представительница США Джессика Диггинс, которая отстала от лидера на 0,1 секунды. Замкнула тройку лидеров Фрида Карлссон из Швеции (+0,9).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Скиатлон 2х10 км, женщины. Результаты:

1.Хейди Венг (Норвегия) – 54.42,8.
2. Джесси Диггинс (США) – отставание +0,1.
3. Фрида Карлссон (Швеция) +0,9.
4. Линн Сван (Швеция) +11,3.
5. Дарья Непряева (Россия) +15,3.

Комментарии
Новости. Лыжи
