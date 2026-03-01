Дарья Непряева заняла пятое место в скиатлоне на этапе Кубка мира в Фалуне

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева заняла пятое место в скиатлоне в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2025/2026 по лыжным гонкам. Она отстала от победительница на 15,3 секунды. Лучшей в скиатлоне стала пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг. Она преодолела дистанцию за 54.42,8.

Второе место заняла представительница США Джессика Диггинс, которая отстала от лидера на 0,1 секунды. Замкнула тройку лидеров Фрида Карлссон из Швеции (+0,9).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Скиатлон 2х10 км, женщины. Результаты:

1.Хейди Венг (Норвегия) – 54.42,8.

2. Джесси Диггинс (США) – отставание +0,1.

3. Фрида Карлссон (Швеция) +0,9.

4. Линн Сван (Швеция) +11,3.

5. Дарья Непряева (Россия) +15,3.