Оба представителя России попали в топ-5 скиатлона на этапе Кубка мира в Фалуне
Сегодня, 1 марта, на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция), состоялись мужская и женская гонки в скиатлоне. Оба представителя России попали в топ-5.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
48:41.8
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.7
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+0.8
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Окончено
1
Хейди Венг
Норвегия
54:42.8
2
Джессика Диггинс
США
+0.1
3
Фрида Карлссон
Швеция
+0.9
22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал на четвёртом месте в скиатлоне на дистанции 2х10 км. Его отставание от победителя, 11-кратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, составило четыре секунды.
23-летняя российская лыжница Дарья Непряева заняла пятое место в скиатлоне. Она отстала от победительница на 15,3 секунды. Лучшей в скиатлоне стала пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг. Она преодолела дистанцию за 54.42,8.
