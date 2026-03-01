Оба представителя России попали в топ-5 скиатлона на этапе Кубка мира в Фалуне

Сегодня, 1 марта, на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Фалуне (Швеция), состоялись мужская и женская гонки в скиатлоне. Оба представителя России попали в топ-5.

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал на четвёртом месте в скиатлоне на дистанции 2х10 км. Его отставание от победителя, 11-кратного олимпийского чемпиона норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, составило четыре секунды.

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева заняла пятое место в скиатлоне. Она отстала от победительница на 15,3 секунды. Лучшей в скиатлоне стала пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг. Она преодолела дистанцию за 54.42,8.