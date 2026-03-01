Венг — о победе в скиатлоне в Фалуне: было приятно доказать себе, что могу ехать быстро
Поделиться
Олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг прокомментировала победу в скиатлоне на этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Фалуне. На финише гонки она лишь на 0,1 секунды опередила американку Джессику Диггинс.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Окончено
1
Хейди Венг
Норвегия
54:42.8
2
Джессика Диггинс
США
+0.1
3
Фрида Карлссон
Швеция
+0.9
«Часто мне не хватает уверенности перед гонкой, никогда не чувствую себя достаточно уверенной в своих силах. Поэтому было приятно доказать самой себе, что я могу ехать быстро», – приводит слова Венг NRK.no.
Российская лыжница Дарья Непряева заняла в гонке пятое место, проиграв победительнице 15,3 секунды.
Этап Кубка мира в Фалуне проходил с 28 февраля по 1 марта.
Комментарии
- 1 марта 2026
-
21:50
-
21:09
-
20:43
-
19:52
-
19:11
-
19:03
-
18:15
-
17:59
-
16:55
-
16:45
-
16:00
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:05
-
14:05
-
12:16
-
11:32
-
11:12
-
11:03
-
10:30
-
10:00
-
09:48
-
09:42
-
09:00
-
07:20
-
07:14
-
06:36
-
00:49
- 28 февраля 2026
-
23:44
-
23:32
-
23:00
-
22:39
-
22:00
-
19:20