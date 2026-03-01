Венг — о победе в скиатлоне в Фалуне: было приятно доказать себе, что могу ехать быстро

Олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг прокомментировала победу в скиатлоне на этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Фалуне. На финише гонки она лишь на 0,1 секунды опередила американку Джессику Диггинс.

«Часто мне не хватает уверенности перед гонкой, никогда не чувствую себя достаточно уверенной в своих силах. Поэтому было приятно доказать самой себе, что я могу ехать быстро», – приводит слова Венг NRK.no.

Российская лыжница Дарья Непряева заняла в гонке пятое место, проиграв победительнице 15,3 секунды.

Этап Кубка мира в Фалуне проходил с 28 февраля по 1 марта.