Венг — о победе в скиатлоне в Фалуне: было приятно доказать себе, что могу ехать быстро

Олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира норвежская лыжница Хейди Венг прокомментировала победу в скиатлоне на этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Фалуне. На финише гонки она лишь на 0,1 секунды опередила американку Джессику Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Окончено
1
Хейди Венг
Норвегия
54:42.8
2
Джессика Диггинс
США
+0.1
3
Фрида Карлссон
Швеция
+0.9

«Часто мне не хватает уверенности перед гонкой, никогда не чувствую себя достаточно уверенной в своих силах. Поэтому было приятно доказать самой себе, что я могу ехать быстро», – приводит слова Венг NRK.no.

Российская лыжница Дарья Непряева заняла в гонке пятое место, проиграв победительнице 15,3 секунды.

Этап Кубка мира в Фалуне проходил с 28 февраля по 1 марта.

