Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо уверенно лидирует, Коростелёв улучшил позицию

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо уверенно лидирует, Коростелёв улучшил позицию
Комментарии

Норвежский лыжник 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 после скиатлона на восьмом этапе соревнования, который прошёл в Фалуне (Швеция). В его активе 1781 очко.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
48:41.8
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+0.7
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+0.8

На втором месте расположился его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен, который заработал 1269 очков. Тройку лидеров замыкает Маттис Стенсхаген (Норвегия) с 1008 очками.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 1 марта. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1781 очко.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1269.
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1008.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 998.
5. Ларс Хегген (Норвегия) — 968.
6. Эдвин Ангер (Швеция) — 828.
7. Элиа Барп (Италия) — 774.

13. Савелий Коростелёв (Россия) — 635.

Материалы по теме
Непряева не отстала от Коростелёва. Дарья показала лучший результат на Кубке мира
Непряева не отстала от Коростелёва. Дарья показала лучший результат на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android