Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо уверенно лидирует, Коростелёв улучшил позицию

Норвежский лыжник 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 после скиатлона на восьмом этапе соревнования, который прошёл в Фалуне (Швеция). В его активе 1781 очко.

На втором месте расположился его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен, который заработал 1269 очков. Тройку лидеров замыкает Маттис Стенсхаген (Норвегия) с 1008 очками.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 1 марта. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1781 очко.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1269.

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1008.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 998.

5. Ларс Хегген (Норвегия) — 968.

6. Эдвин Ангер (Швеция) — 828.

7. Элиа Барп (Италия) — 774.

…

13. Савелий Коростелёв (Россия) — 635.