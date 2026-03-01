Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо уверенно лидирует, Коростелёв улучшил позицию

Норвежский лыжник 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 после скиатлона на восьмом этапе соревнования, который прошёл в Фалуне (Швеция). В его активе 1781 очко.
На втором месте расположился его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен, который заработал 1269 очков. Тройку лидеров замыкает Маттис Стенсхаген (Норвегия) с 1008 очками.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 1 марта. Мужчины:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1781 очко.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 1269.
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 1008.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 998.
5. Ларс Хегген (Норвегия) — 968.
6. Эдвин Ангер (Швеция) — 828.
7. Элиа Барп (Италия) — 774.
…
13. Савелий Коростелёв (Россия) — 635.
