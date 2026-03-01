Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс остаётся лидером, Непряева — 17-я
Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс остаётся лидером в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1744 очка. На втором месте находится шведка Моа Илар (1482 очка). Россиянка Дарья Непряева на текущий момент занимает 17-ю строчку (612).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Окончено
1
Хейди Венг
Норвегия
54:42.8
2
Джессика Диггинс
США
+0.1
3
Фрида Карлссон
Швеция
+0.9
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 1 марта:
1. Джессика Диггинс (США) – 1744 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1482.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 1233.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 898.
5. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 849.
6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 823.
5. Надине Фендрих (Швейцария) — 814.
6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 811.
7. Юханна Матинтало (Финляндия) – 810.
8. Эбба Андерссон (Швеция) – 803.
Комментарии
