Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс остаётся лидером, Непряева — 17-я

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс остаётся лидером, Непряева — 17-я
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс остаётся лидером в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1744 очка. На втором месте находится шведка Моа Илар (1482 очка). Россиянка Дарья Непряева на текущий момент занимает 17-ю строчку (612).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Окончено
1
Хейди Венг
Норвегия
54:42.8
2
Джессика Диггинс
США
+0.1
3
Фрида Карлссон
Швеция
+0.9

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 1 марта:

1. Джессика Диггинс (США) – 1744 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 1482.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 1233.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 898.
5. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 849.
6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 823.
5. Надине Фендрих (Швейцария) — 814.
6. Тереза Штадлобер (Австрия) — 811.
7. Юханна Матинтало (Финляндия) – 810.
8. Эбба Андерссон (Швеция) – 803.

Материалы по теме
Непряева не отстала от Коростелёва. Дарья показала лучший результат на Кубке мира
Непряева не отстала от Коростелёва. Дарья показала лучший результат на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android