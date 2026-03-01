Скидки
Карлссон — о бронзе в скиатлоне: трудно требовать от организма большего после болезни

Комментарии

Шведская лыжница двукратная олимпийская чемпионка Фрида Карлссон прокомментировала своё выступление в скиатлоне на этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Фалуне. Карлссон заняла третье место, проиграв победительнице норвежке Хейди Венг 0,9 секунды.

«Это была тяжёлая гонка, но я очень довольна, учитывая подготовку к этому старту. Чувствую, что восстановление уже не такое, как было на Олимпиаде, но, возможно, после 10 дней простуды трудно требовать от организма большего», – приводит слова Карлссон SVT.

Ранее Карлссон перенесла простуду, из-за которой ей пришлось сняться с последней гонки Олимпийских игр — 2026 в Италии — марафоне на 50 км классическим стилем.

