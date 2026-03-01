Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо — лидер, Коростелёв — 11-й

Норвежский лыжник 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо возглавляет дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026 после скиатлона на восьмом этапе соревнования, который прошёл в Фалуне (Швеция). В его активе 836 очков.

На втором месте расположился его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен, который заработал 786 очков. Тройку лидеров замыкает Мартин Нюэнгет (Норвегия) с 680 очками.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт на 1 марта. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 836 очко.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 786.

3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 680.

4. Андреас Рее (Норвегия) — 633.

5. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 631.

…

11. Савелий Коростелёв (Россия) — 376.