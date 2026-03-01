Скидки
Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс — первая, Непряева — 15-я

Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс — первая, Непряева — 15-я


Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс остаётся лидером в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1001 очко. На втором месте находится шведка Моа Илар (831 очко). Россиянка Дарья Непряева на текущий момент занимает 15-ю строчку (346).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Дистанционный зачёт на 1 марта:

1. Джессика Диггинс (США) – 1001 очко.
2. Моа Илар (Швеция) – 831.
3. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 633.
4. Хейди Венг (Норвегия) — 622.
5. Эбба Андерссон (Швеция) — 540.
6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 823.
7. Тереза Штадлобер (Австрия) — 524.
8. Астрид Слинн (Норвегия) — 506.
...
15. Дарья Непряева (Россия) — 346.

