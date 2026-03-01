Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс — первая, Непряева — 15-я

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс остаётся лидером в дистанционном зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 1001 очко. На втором месте находится шведка Моа Илар (831 очко). Россиянка Дарья Непряева на текущий момент занимает 15-ю строчку (346).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Дистанционный зачёт на 1 марта:

1. Джессика Диггинс (США) – 1001 очко.

2. Моа Илар (Швеция) – 831.

3. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 633.

4. Хейди Венг (Норвегия) — 622.

5. Эбба Андерссон (Швеция) — 540.

6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 823.

7. Тереза Штадлобер (Австрия) — 524.

8. Астрид Слинн (Норвегия) — 506.

...

15. Дарья Непряева (Россия) — 346.