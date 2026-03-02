Скидки
Клебо — о победе в скиатлоне: удалось удержаться за Нюэнгетом и провести хороший финиш

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в скиатлоне на этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Фалуне. На финише дистанции Клебо был быстрее на 0,7 секунды занявшего второе место Харальда Эстберга Амундсена (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 8, Фалун, Швеция
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
28 февраля 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:42.7
2
Ларс Хегген
Норвегия
+0.3
3
Беньямин Мозер
Австрия
+1.6

«Это была тяжёлая гонка. Мартин [Нюэнгет] сегодня был очень силён, думаю, он лидировал почти 20 километров, так что было непросто. В конце мне удалось удержаться за ним и провести хороший финишный спринт», — приводит слова Клебо пресс-служба Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Российский лыжник Савелий Коростелёв остановился в шаге от пьедестала почёта в скиатлоне, проиграв бронзовому призёру гонки норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету 3,2 секунды на финише.

Норвежцы подарили Коростелёву надежду. Но поиграли и вновь оставили без медали
Норвежцы подарили Коростелёву надежду. Но поиграли и вновь оставили без медали
