Клебо — о победе в скиатлоне: удалось удержаться за Нюэнгетом и провести хороший финиш

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в скиатлоне на этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Фалуне. На финише дистанции Клебо был быстрее на 0,7 секунды занявшего второе место Харальда Эстберга Амундсена (Норвегия).

«Это была тяжёлая гонка. Мартин [Нюэнгет] сегодня был очень силён, думаю, он лидировал почти 20 километров, так что было непросто. В конце мне удалось удержаться за ним и провести хороший финишный спринт», — приводит слова Клебо пресс-служба Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Российский лыжник Савелий Коростелёв остановился в шаге от пьедестала почёта в скиатлоне, проиграв бронзовому призёру гонки норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету 3,2 секунды на финише.