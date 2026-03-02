Скидки
«У меня их больше нет». Йоханнес Клебо — о целях на остаток сезона-2025/2026

Комментарии

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что после завершения Олимпийских игр — 2026 в Италии не имеет целей на остаток сезона-2025/2026.

«Честно говоря, думаю, у меня больше нет целей на этот сезон. Главная цель достигнута, и теперь я просто собираюсь наслаждаться оставшимися гонками и смотреть, как всё сложится. Сегодня [1 марта] снова был хороший день, надеюсь, так продолжится и в ближайшие три недели», — приводит слова Клебо пресс-служба Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

После завершения Олимпиады-2026 Клебо вернулся к выступлениям на Кубке мира — 2025/2026, одержав победы в спринте и скиатлоне на этапе в шведском Фалуне.

Клебо уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. На Олимпийских играх — 2026 в Италии он выиграл шесть золотых медалей — четыре в личных видах программы и две в командных эстафетах.

