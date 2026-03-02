Скидки
Никита Филиппов получит квартиру на Камчатке за серебро Олимпийских игр — 2026

Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов станет обладателем квартиры в родном Петропавловске (Камчатский край) за серебряную медаль Олимпийских игр — 2026 в Италии. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Ски-альпинист Никита Филиппов получит от Камчатского края квартиру в новостройке в Петропавловске. Ключи вручим в торжественной обстановке, как только он вернётся домой после завершения весеннего цикла соревнований.

Спортсмен не перестаёт радовать своими победами. Накануне он завоевал две золотые медали на чемпионате России в своей дисциплине!

Такие достижения – это результат колоссального труда. Убеждён, что выдающиеся успехи наших спортсменов, которые прославляют край и всю страну на мировом уровне, должны по достоинству оцениваться на родной земле», — написал Солодов в своём телеграм-канале.

