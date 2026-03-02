Расписание молодёжного чемпионата мира по лыжным гонкам — 2026 с Савелием Коростелёвым

Со 2 по 8 марта в норвежском Лиллехаммере пройдёт молодёжный чемпионат мира по лыжным гонкам — 2026. В соревнованиях примет участие российский лыжник Савелий Коростелёв в категории U23.
Официальной информации о показе турнира в России нет. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок на молодёжном чемпионате мира.
Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира — 2026, Лиллехаммер. Расписание гонок (время — мск):
2 марта, понедельник
12:00. Юниоры. Cпринт свободным стилем, квалификация.
14:30. Юниоры. Cпринт свободным стилем, финалы.
3 марта, вторник
12:00. U23. Cпринт свободным стилем, квалификация.
14:30. U23. Cпринт свободным стилем, финалы.
4 марта, среда
12:00. Юниоры, девушки. Масс-старт 20 км, свободный стиль.
14:30. Юниоры, мужчины. Масс-старт 20 км, свободный стиль.
5 марта, четверг
12:00. U23, девушки. Масс-старт 20 км, свободный стиль.
14:30. U23, мужчины. Масс-старт 20 км, свободный стиль.
6 марта, пятница
11:30. Юниоры, мужчины. Разделка 10 км, классический стиль.
14:30. Юниоры, девушки. Разделка 10 км, классический стиль.
7 марта, суббота
11:30. U23, мужчины. Разделка 10 км, классический стиль.
14:30. U23, девушки. Разделка 10 км, классический стиль.
8 марта, воскресенье
11:30. Юниоры. Смешанная эстафета 4х5 км.
14:00. U23. Смешанная эстафета 4х5 км.