Расписание молодёжного чемпионата мира по лыжным гонкам — 2026 с Савелием Коростелёвым

Со 2 по 8 марта в норвежском Лиллехаммере пройдёт молодёжный чемпионат мира по лыжным гонкам — 2026. В соревнованиях примет участие российский лыжник Савелий Коростелёв в категории U23.

Официальной информации о показе турнира в России нет. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок на молодёжном чемпионате мира.

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира — 2026, Лиллехаммер. Расписание гонок (время — мск):

2 марта, понедельник

12:00. Юниоры. Cпринт свободным стилем, квалификация.

14:30. Юниоры. Cпринт свободным стилем, финалы.

3 марта, вторник

12:00. U23. Cпринт свободным стилем, квалификация.

14:30. U23. Cпринт свободным стилем, финалы.

4 марта, среда

12:00. Юниоры, девушки. Масс-старт 20 км, свободный стиль.

14:30. Юниоры, мужчины. Масс-старт 20 км, свободный стиль.

5 марта, четверг

12:00. U23, девушки. Масс-старт 20 км, свободный стиль.

14:30. U23, мужчины. Масс-старт 20 км, свободный стиль.

6 марта, пятница

11:30. Юниоры, мужчины. Разделка 10 км, классический стиль.

14:30. Юниоры, девушки. Разделка 10 км, классический стиль.

7 марта, суббота

11:30. U23, мужчины. Разделка 10 км, классический стиль.

14:30. U23, девушки. Разделка 10 км, классический стиль.

8 марта, воскресенье

11:30. Юниоры. Смешанная эстафета 4х5 км.

14:00. U23. Смешанная эстафета 4х5 км.