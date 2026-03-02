Скидки
Команда Большунова выиграла эстафету на чемпионате России по лёгкой атлетике

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов стал победителем медиаэстафеты на чемпионате России по лёгкой атлетике в беге на дистанции 4х200 м. Большунов выступал в команде вместе с Иваном Кузнецовым, Софией Мирошниченко и Ильёй Латыповым. Они показали результат 1 минута 54,84 секунды.

Второе место заняла команда, в составе которой выступали Степан Журавченко, Андрей Лукин, Алексей Зырянов и лыжница Вероника Степанова (1.55,03). На третьей позиции финишировала команда Александра Хорошилова, Виктории Барковой, Дмитрия Беломестнова и лыжника Дениса Спицова (1.55,82).

В эти дни в Южно-Сахалинске параллельно проходят чемпионаты России по лыжным гонкам и лёгкой атлетике в помещении.

