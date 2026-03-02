Скидки
Линдси Вонн рассказала о планах после операций из-за серьёзной травмы ноги

Линдси Вонн рассказала о планах после операций из-за серьёзной травмы ноги
Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила, что вернулась домой после многочисленных операций после травмы, которую она получила на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Дом, милый дом. Приятно спать в своей кровати… но въехать в дом без приветствия Лео (умерший пёс Вонн. — Прим. «Чемпионата»), как всегда, было очень суровой реальностью. Наряду со многими другими суровыми реалиями, которые только ждут меня…

Сейчас я сосредоточена на терапии и восстановлении здоровья. Это будет трудный и болезненный путь, но я вкладываю в него всю свою энергию, как всегда.

Собираюсь уделить время себе. Буду сообщать вам новости по мере возможности, но сейчас я сосредоточена на заботе о себе», — написала Вонн на личной странице в соцсетях.

