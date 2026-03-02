Савелий Коростелёв опубликовал пост после четвёртого места на этапе Кубка мира в Швеции

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал пост на личной странице в социальных сетях после того, как финишировал на четвёртом месте в скиатлоне на дистанции 2х10 км на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026. Старт проходил в Фалуне (Швеция).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Скиатлон 2х10 км, мужчины. Результаты:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.41,8. Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание 0,7. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +0,8. Савелий Коростелёв (Россия) +4,0. Андреас Рее (Норвегия) +5,2.

Ранее стало известно, что Коростелёв примет участие в молодёжном чемпионате мира — 2026 в Лиллехаммере (Норвегия).