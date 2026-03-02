Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв опубликовал пост после четвёртого места на этапе Кубка мира в Швеции

Савелий Коростелёв опубликовал пост после четвёртого места на этапе Кубка мира в Швеции
Комментарии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал пост на личной странице в социальных сетях после того, как финишировал на четвёртом месте в скиатлоне на дистанции 2х10 км на восьмом этапе Кубка мира — 2025/2026. Старт проходил в Фалуне (Швеция).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун. Скиатлон 2х10 км, мужчины. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.41,8.
  2. Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание 0,7.
  3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +0,8.
  4. Савелий Коростелёв (Россия) +4,0.
  5. Андреас Рее (Норвегия) +5,2.

Ранее стало известно, что Коростелёв примет участие в молодёжном чемпионате мира — 2026 в Лиллехаммере (Норвегия).

Материалы по теме
Расписание молодёжного чемпионата мира по лыжным гонкам — 2026 с Савелием Коростелёвым
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android