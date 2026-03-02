Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв объяснил, почему решил поехать на молодёжный чемпионат мира — 2026 в Норвегию

Коростелёв объяснил, почему решил поехать на молодёжный чемпионат мира — 2026 в Норвегию
Комментарии

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, почему принял решение выступить на молодёжном чемпионате мира — 2026, который пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия) со 2 по 8 марта. Коростелёв примет участие в категории U23.

«А почему нет? У меня последний юниорский год. Хочу попробовать побороться за медали. Если получится, то обновлю регалии 2022 года. Даша [Непряева] уже старая, поэтому она едет в Лахти. Я тоже после Лиллехаммера присоединюсь к команде в Финляндии», — приводит слова Коростелёва «Спорт-экспресс».

В 2022 году Коростелёв стал двукратным чемпионом мира среди юниоров (до 20 лет), а также завоевал одно серебро.

Материалы по теме
Расписание молодёжного чемпионата мира по лыжным гонкам — 2026 с Савелием Коростелёвым
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android