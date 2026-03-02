Коростелёв объяснил, почему решил поехать на молодёжный чемпионат мира — 2026 в Норвегию

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, почему принял решение выступить на молодёжном чемпионате мира — 2026, который пройдёт в Лиллехаммере (Норвегия) со 2 по 8 марта. Коростелёв примет участие в категории U23.

«А почему нет? У меня последний юниорский год. Хочу попробовать побороться за медали. Если получится, то обновлю регалии 2022 года. Даша [Непряева] уже старая, поэтому она едет в Лахти. Я тоже после Лиллехаммера присоединюсь к команде в Финляндии», — приводит слова Коростелёва «Спорт-экспресс».

В 2022 году Коростелёв стал двукратным чемпионом мира среди юниоров (до 20 лет), а также завоевал одно серебро.