«Выложилась полностью». Диггинс — о серебре в скиатлоне на этапе КМ в Фалуне

Олимпийская чемпионка и обладательница серебряных и бронзовых наград Игр в Пекине и Милане американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала результат в скиатлоне на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Фалуне (Швеция). Диггинс заняла второе место, уступив на финише 0,1 секунды норвежке Хейди Венг.

«Это была действительно фантастическая гонка здесь, в Фалуне. Первое, что я хочу сказать — огромное спасибо нашим тренерам. Не знаю, было ли это видно по телевизору, но погода была сумасшедшей для классической части гонки. Я так благодарна, что у меня были отличные лыжи, они делают огромную разницу. И это была настоящая командная работа там, на трассе.

Старалась провести хорошую гонку и ехать разумно. Постоянно говорила себе: «Просто доберись до финиша», чтобы можно было вытащить из себя всё и понять, какие силы ещё остались. Я действительно выложилась полностью и нахожусь в восторге от того, что у меня ещё есть силы и физическая форма всё ещё в порядке», – приводит слова Диггинс Fondo Italia.