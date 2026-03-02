Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв не выступит в спринте на молодёжном чемпионате мира в Лиллехаммере

Савелий Коростелёв не выступит в спринте на молодёжном чемпионате мира в Лиллехаммере
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв пропустит спринт на молодёжном чемпионате мира по зимним видам спорта – 2026, который состоится в норвежском Лиллехаммере во вторник, 3 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова организаторов турнира.

Ранее тренер спортсмена Егор Сорин рассказал о планах Коростелёва выступить на молодёжных соревнованиях для лыжников не старше 23 лет. По словам Сорина, программа гонок для Савелия определится по ходу соренований.

В рамках молодёжного чемпионата мира пройдут спринт коньком, коньковый масс-старт на 20 км, разделка на 10 км классикой и смешанная эстафета. Соревнования завершатся 8 марта.

Савелий Коростелёв получил нейтральный статус от FIS в декабре 2025 года и с того времени выступает на этапах Кубка мира, также участвовал в Олимпиаде, где занял четвёртое место в скиатлоне и пятое в марафоне.

Материалы по теме
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android