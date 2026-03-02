Савелий Коростелёв не выступит в спринте на молодёжном чемпионате мира в Лиллехаммере

Российский лыжник Савелий Коростелёв пропустит спринт на молодёжном чемпионате мира по зимним видам спорта – 2026, который состоится в норвежском Лиллехаммере во вторник, 3 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова организаторов турнира.

Ранее тренер спортсмена Егор Сорин рассказал о планах Коростелёва выступить на молодёжных соревнованиях для лыжников не старше 23 лет. По словам Сорина, программа гонок для Савелия определится по ходу соренований.

В рамках молодёжного чемпионата мира пройдут спринт коньком, коньковый масс-старт на 20 км, разделка на 10 км классикой и смешанная эстафета. Соревнования завершатся 8 марта.

Савелий Коростелёв получил нейтральный статус от FIS в декабре 2025 года и с того времени выступает на этапах Кубка мира, также участвовал в Олимпиаде, где занял четвёртое место в скиатлоне и пятое в марафоне.