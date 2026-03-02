Лыжи, ЧР-2026, женщины: во сколько начало командного спринта, где смотреть трансляцию

Завтра, 3 марта, в Южно-Сахалинске пройдёт женский командный спринт классическим стилем в рамках чемпионата России — 2026. Начало квалификации — в 6:00 мск, старт финала запланирован на 8:00 мск. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Командный спринт, женщины. Стартовый лист (частично):
11. Милена Габушева (Республика Коми);
16. Елизавета Маслакова (Ленинградская область – 2);
17. Мария Истомина (Ленинградская область – 1);
19. Екатерина Никитина (Москва);
20. Алиса Жамбалова (Тюменская область – 1);
21. Лидия Горбунова (Республика Татарстан – 1);
23. Анастасия Каменева (ХМАО – Югра – 2);
27. Полина Ващенко (Красноярский край);
35. Христина Мацокина (Республика Татарстан –2);
41. Елизавета Пантрина (Тюменская область – 1);
42. Вероника Степанова (Республика Татарстан – 1).