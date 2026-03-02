Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжи, чемпионат России — 2026 в Южно-Сахалинске, мужчины: во сколько начало командного спринта, где смотреть прямую трансляцию

Лыжи, ЧР-2026, мужчины: во сколько начало командного спринта, где смотреть трансляцию
Комментарии

Завтра, 3 марта, в Южно-Сахалинске пройдёт мужской командный спринт классическим стилем в рамках чемпионата России — 2026. Начало квалификации — в 6:30 мск, старт финала запланирован на 8:30 мск. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Квалификация
03 марта 2026, вторник. 06:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Командный спринт, мужчины. Стартовый лист (частично):

10. Илья Трегубов (Ленинградская область);
15. Иван Якимушкин (Тюменская область – 2);
16. Иван Горбунов (Республика Татарстан – 1);
17. Алексей Червоткин (Тюменская область – 1);
28. Александр Бакуров (Ленинградская область);
30. Константин Тиунов (ХМАО – Югра – 1);
31. Данила Карпасюк (Красноярский край – 1);
34. Александр Большунов (Республика Татарстан – 1);
35. Александр Терентьев (Тюменская область – 1);
36. Сергей Ардашев (Республика Татарстан – 2).

Календарь чемпионата России - 2026
Материалы по теме
Большунов вернул себе золото в спринте! В нынешнем сезоне он лишь раз был в финале
Видео
Большунов вернул себе золото в спринте! В нынешнем сезоне он лишь раз был в финале
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android