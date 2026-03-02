Лыжи, ЧР-2026, мужчины: во сколько начало командного спринта, где смотреть трансляцию

Завтра, 3 марта, в Южно-Сахалинске пройдёт мужской командный спринт классическим стилем в рамках чемпионата России — 2026. Начало квалификации — в 6:30 мск, старт финала запланирован на 8:30 мск. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Командный спринт, мужчины. Стартовый лист (частично):
10. Илья Трегубов (Ленинградская область);
15. Иван Якимушкин (Тюменская область – 2);
16. Иван Горбунов (Республика Татарстан – 1);
17. Алексей Червоткин (Тюменская область – 1);
28. Александр Бакуров (Ленинградская область);
30. Константин Тиунов (ХМАО – Югра – 1);
31. Данила Карпасюк (Красноярский край – 1);
34. Александр Большунов (Республика Татарстан – 1);
35. Александр Терентьев (Тюменская область – 1);
36. Сергей Ардашев (Республика Татарстан – 2).