Ски-альпинист Филиппов назвал главного героя Олимпийских игр — 2026 в Италии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился мнением о том, кого из спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо можно назвать главным героем Игр.

«Думаю, со мной многие согласятся, что это Йоханнес Клебо, который взял шесть золотых медалей. Это очень серьёзный уровень, очень круто. Он MVP этой Олимпиады», — приводит слова Филиппова «Матч ТВ».

29-летний Клебо выиграл шесть золотых медалей на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Четыре из них он завоевал в личных видах программы и две — в командных эстафетах. Всего на счету норвежца 11 золотых медалей Олимпиад. Он является самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр.