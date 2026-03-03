Скидки
«Алина закончила выступления на чемпионате России». Тренер Пеклецовой — о её планах

«Алина закончила выступления на чемпионате России». Тренер Пеклецовой — о её планах
Тренер сборной России Андрей Нутрихин, в группе которого тренируется 20-летняя лыжница Алина Пеклецова, рассказал о дальнейших планах спортсменки.

«Алина закончила выступления на чемпионате России в Южно‑Сахалинске. Она будет участвовать во Всероссийской Универсиаде, а затем приедет на Финал Кубка России в Кировск. Таков её план. В командных гонках у неё просто нет команды, и, кроме того, спринты не её коронные гонки. Мы решили, что она будет спокойно готовиться к Универсиаде. Что касается апрельских марафонских стартов в Апатитах и Мончегорске, то мы пока не определились. Участие Алины в них под вопросом», — сказал Нутрихин в эфире телеканала «Матч ТВ».

На проходящем в эти дни в Южно-Сахалинске чемпионате России по лыжным гонкам — 2026 представляющая Вологодскую область Алина Пеклецова приняла участие в гонке классическим стилем с раздельным стартом на 10 км и в скиатлоне на 20 км, завоевав в этих состязаниях бронзовые медали.

