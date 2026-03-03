«Накрыла акклиматизация, будто сзади якорь привязали». Алёна Баранова — о спринте на ЧР

Лыжница Алёна Баранова, на чемпионате России в Южно-Сахалинске представляющая Ленинградскую область, рассказала о своём состоянии после сложной гонки в индивидуальном спринте.

«Мое состояние сильно улучшилось по сравнению с воскресеньем, когда был личный спринт. К сожалению, тогда меня сильно накрыла акклиматизация. В той гонке я была не я. Не могла даже на 100 метров на финише ускориться. Ко мне будто сзади якорь привязали, и я с ним бежала. Это было просто ужасно! Надеюсь, дальше всё будет в порядке», — сказала Баранова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Алёна Баранова в женском личном спринте на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске выбыла из соревнований на стадии 1/4 финала. Ранее в гонке классическим стилем с раздельным стартом на 10 км она заняла 16-е место.

