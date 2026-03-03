Сборная Свердловской области выиграла женский командный спринт на чемпионате России

В Южно-Сахалинске на арене «Триумф» завершился женский командный спринт классическим стилем среди женщин. Золотые медали завоевала сборная Свердловской области в составе Екатерины Евтягиной и Натальи Крамаренко. Серебряные медали — у команды Республики Коми (Ольга Царёва и Дарья Канева), бронза — у Республики Татарстан (Лидия Горбунова и Вероника Степанова).

Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам. Женщины. Командный спринт. Классический стиль

1. Свердловская область (Екатерина Евтягина, Наталья Крамаренко) — 28.43,3.

2. Республика Коми (Ольга Царёва, Дарья Канева) +0,9.

3. Республика Татарстан (Лидия Горбунова, Вероника Степанова) +1,0.

4. Тюменская область — 2 +2,0.

5. Ленинградская область +2,0.

6. Республика Беларусь +5,6.

7. Москва +6,4.

8. Удмуртская Республика +6,8.

9. Ленинградская область — 2 +7,4.

10. ХМАО-Югра +7,8.