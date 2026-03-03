Скидки
Чемпионат России по лыжным гонкам, женщины, командный спринт, классический стиль: результаты

Сборная Свердловской области выиграла женский командный спринт на чемпионате России
В Южно-Сахалинске на арене «Триумф» завершился женский командный спринт классическим стилем среди женщин. Золотые медали завоевала сборная Свердловской области в составе Екатерины Евтягиной и Натальи Крамаренко. Серебряные медали — у команды Республики Коми (Ольга Царёва и Дарья Канева), бронза — у Республики Татарстан (Лидия Горбунова и Вероника Степанова).

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
03 марта 2026, вторник. 08:00 МСК
Окончено

Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам. Женщины. Командный спринт. Классический стиль

1. Свердловская область (Екатерина Евтягина, Наталья Крамаренко) — 28.43,3.
2. Республика Коми (Ольга Царёва, Дарья Канева) +0,9.
3. Республика Татарстан (Лидия Горбунова, Вероника Степанова) +1,0.
4. Тюменская область — 2 +2,0.
5. Ленинградская область +2,0.
6. Республика Беларусь +5,6.
7. Москва +6,4.
8. Удмуртская Республика +6,8.
9. Ленинградская область — 2 +7,4.
10. ХМАО-Югра +7,8.

