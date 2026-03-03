Татарстан-2 с Ардашевым выиграл мужской командный спринт на ЧР, Большунов — третий

В Южно-Сахалинске на лыжном комплексе «Триумф» завершился командный спринт классическим стилем среди мужчин. Золотые медали завоевала вторая сборная Республики Татарстан в составе Владислава Осипова и Сергея Ардашева. Серебряные медали — у команды Тюменской области (Алексей Червоткин и Александр Терентьев), бронза — у первой команды Республики Татарстан (Иван Горбунов и Александр Большунов).

Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль

1. Республика Татарстан — 2 (Владислав Осипов, Сергей Ардашев) — 24.18,8.

2. Тюменская область (Алексей Червоткин, Александр Терентьев) +0,5.

3. Республика Татарстан (Иван Горбунов, Александр Большунов) +0,5.

4. ХМАО-Югра +1,6.

5. Красноярский край +1,8.

6. Республика Татарстан — 3 +1,9.

7. Тюменская область — 2 +3,1.

8. Республика Татарстан — 4 +3,2.

9. Свердловская область +3,2.

10. Ленинградская область +24,9.