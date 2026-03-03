Скидки
«Это он так думает». Бородавко — о словах Коростелёва о конкуренции Большунова и Клебо

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова лыжника Савелия Коростелёва о том, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в нынешнем состоянии не помешал бы норвежцу Йоханнесу Клебо выиграть значительное количество золотых медалей на Олимпиаде-2026.

«Это он так думает, это его мысли, не надо говорить за Большунова. То, что может Большунов, может только Большунов, за него говорить не надо. Он всё до этого сказал своими результатами, своими регалиями. А оценивать его по российским стартам я бы не стал», — приводит слова Бородавко «Спорт-экспресс».

На минувшей Олимпиаде Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом, выиграв шесть золотых медалей из шести возможных.

