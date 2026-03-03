«А что такого в Веронике Степановой?» Пантрина — о победе над олимпийской чемпионкой

Российская лыжница Елизавета Пантрина, выигравшая индивидуальный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам — 2026 в Южно-Сахалинске, отреагировала на слова о её победе над олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой.

— Обыграть Вероники Степанову — это очень круто.

— Это круто (улыбается). А что такого в Веронике Степановой? Согласна, она сильная спортсменка. Но я как бы тоже не слабая. Я показала, кто такая я. Ничего удивительного в этом нет, что я её обыграла. Ведь я тоже готовилась к чемпионату России, — заявила Пантрина в эфире «Матч ТВ».

Степанова в спринте на чемпионате России заняла второе место.