Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«А что такого в Веронике Степановой?» Пантрина — о победе над олимпийской чемпионкой

«А что такого в Веронике Степановой?» Пантрина — о победе над олимпийской чемпионкой
Комментарии

Российская лыжница Елизавета Пантрина, выигравшая индивидуальный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам — 2026 в Южно-Сахалинске, отреагировала на слова о её победе над олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
01 марта 2026, воскресенье. 09:28 МСК
Окончено
1
Елизавета Пантрина
Тюменская область
3:55.09
2
Вероника Степанова
Республика Татарстан
+0.16
3
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+0.20

— Обыграть Вероники Степанову — это очень круто.
— Это круто (улыбается). А что такого в Веронике Степановой? Согласна, она сильная спортсменка. Но я как бы тоже не слабая. Я показала, кто такая я. Ничего удивительного в этом нет, что я её обыграла. Ведь я тоже готовилась к чемпионату России, — заявила Пантрина в эфире «Матч ТВ».

Степанова в спринте на чемпионате России заняла второе место.

Материалы по теме
Непряева дошла до четвертьфинала, а Клебо снова первый! Как прошли спринты на КМ?
Непряева дошла до четвертьфинала, а Клебо снова первый! Как прошли спринты на КМ?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android