«На таком адреналине доезжала!» Крамаренко — о победе в командном спринте на ЧР-2026

Российская лыжница Наталья Крамаренко, выигравшая в составе сборной Свердловской области женский командный спринт классическим стилем на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске, заявила, что доезжала гонку на адреналине.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
03 марта 2026, вторник. 08:00 МСК
Окончено

Вместе с Крамаренко в команде бежала спринт Екатерина Евтягина.

«На самом деле вообще не верила. Мне кажется, я по ходу гонки собрала вообще всё: падала, в завалы попадала, не выдерживала скорость в подъём. Уже думала хотя бы в пятёрку попасть.

Когда на финише упала одна из соперниц, получилось перестроиться и всех обогнать. На таком адреналине доезжала!» — сказала Крамаренко в эфире «Матч ТВ».

