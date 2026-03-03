«На таком адреналине доезжала!» Крамаренко — о победе в командном спринте на ЧР-2026

Российская лыжница Наталья Крамаренко, выигравшая в составе сборной Свердловской области женский командный спринт классическим стилем на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске, заявила, что доезжала гонку на адреналине.

Вместе с Крамаренко в команде бежала спринт Екатерина Евтягина.

«На самом деле вообще не верила. Мне кажется, я по ходу гонки собрала вообще всё: падала, в завалы попадала, не выдерживала скорость в подъём. Уже думала хотя бы в пятёрку попасть.

Когда на финише упала одна из соперниц, получилось перестроиться и всех обогнать. На таком адреналине доезжала!» — сказала Крамаренко в эфире «Матч ТВ».