Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе оценила итоги командных спринтов на чемпионате России — 2026

Елена Вяльбе оценила итоги командных спринтов на чемпионате России — 2026
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о результатах командных спринтов на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске.

У женщин золотые медали завоевала сборная Свердловской области в составе Екатерины Евтягиной и Натальи Крамаренко. В мужской гонке победила команда Республики Татарстан в составе Владислава Осипова и Сергея Ардашева.

«Практически ни в одной гонке мы не увидели, чтобы лидеры могли оторваться. Чем сложнее условия, тем больше мы равны.

Девчонки из Свердловской области выиграли. Наверное, мало кто этого ожидал. Мы поздравляем их. А у мужчин Сергей Ардашев показал, как может финишировать. Браво! Большой молодец. Больше нечего сказать», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

Материалы по теме
Татарстан-2 с Ардашевым выиграл мужской командный спринт на ЧР, Большунов — третий
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android