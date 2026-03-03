Елена Вяльбе оценила итоги командных спринтов на чемпионате России — 2026

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о результатах командных спринтов на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске.

У женщин золотые медали завоевала сборная Свердловской области в составе Екатерины Евтягиной и Натальи Крамаренко. В мужской гонке победила команда Республики Татарстан в составе Владислава Осипова и Сергея Ардашева.

«Практически ни в одной гонке мы не увидели, чтобы лидеры могли оторваться. Чем сложнее условия, тем больше мы равны.

Девчонки из Свердловской области выиграли. Наверное, мало кто этого ожидал. Мы поздравляем их. А у мужчин Сергей Ардашев показал, как может финишировать. Браво! Большой молодец. Больше нечего сказать», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».