Большунов рассказал, что получил несколько предложений о смене спортивного гражданства

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов признался, что получил несколько предложений о смене спортивного гражданства, чтобы выступить на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Было несколько предложений. Зачем мне их рассматривать? Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее. Но я родился где? Это непередаваемо, особенно в такое время, сейчас даже неохота об этом говорить и вспоминать», — приводят слова Большунова «Вести».

На ныне проходящем чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске Александр Большунов выиграл гонку с раздельного старта, спринт, а также смешанную эстафету.