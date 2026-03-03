Скидки
Елена Вяльбе: мы продолжаем контакты c FIS, общаемся с президентом федерации

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о нынешнем взаимодействии российской стороны с Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Нам никто не прислал чёткие критерии отборов. Наших парней и девчонок не пустили в основном, потому что якобы нарушения антидопинговых правил. Но могу сказать, что мы продолжаем контакты c FIS, общаемся с президентом федерации. Надеемся, что произойдут новые движения и мы увидим какие‑то реальные критерии.

Год назад мы получили новые списки того, кто будет в международном пуле по тестированию допинга. Там было много спортсменов, которые уже, наверное, только марафоны бегают. Мы попросили оставить только молодых ребят. Но нам сказали: «Нет, ничего страшного. Всё в порядке. РУСАДА не делает пробы, не вскрывает в России». А сейчас выясняется, что это нарушение антидопинговых правил», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

