Веденин-младший оценил шансы Коростелёва на медали на этапах Кубка мира

Президент Федерации лыжных гонок Москвы Вячеслав Веденин-младший оценил шансы российского лыжника Савелия Коростелёва на завоевание медалей на этапах Кубка мира с учётом опыта участия в Олимпиаде-2026.

— На Кубке мира Савелий сможет бороться за медали, учитывая опыт Олимпийских игр?
— Конечно, сможет. Но если на Олимпийских играх от каждой страны выступают четыре человека максимум, то на Кубке мира иногда доходит до восьми-девяти. В связи с этим, естественно, конкуренция повысится, и Кубок мира выиграть порой тяжелее, чем Олимпийские игры. Поэтому он и до Олимпиады попадал в топ‑10, и на Олимпиаде в топ‑6, значит, и на ближайших Кубках мира сможет бороться за самые высокие места, — приводит слова Веденина «Матч ТВ».

На минувшем этапе Кубка мира в шведском Фалуне Коростелёв занял четвёртое место в скиатлоне.

