Вяльбе высказалась о падении Пантриной в финале командного спринта на чемпионате России

Российская лыжница Елизавета Пантрина объяснила, как допустила падение в финале командного спринта на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске, из-за чего сборная Тюменской области не смогла побороться за победу.

«Не попала в лыжню, снега много было. Контакта не было, лыжи просто сплелись. Вот так вот», — приводит слова Пантриной «Матч ТВ».

«Я могу сказать, что никто Лизе не мешал, контакта не было. Она наехала на свою же лыжу. Такое досадное стечение обстоятельств. Надо принять это с мужеством и не унывать. Такое должно только закалять спортсмена», — добавила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

