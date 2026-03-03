Лыжи, ЧР-2026, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть трансляцию

Скидки
Лыжи, чемпионат России — 2026 в Южно-Сахалинске, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Завтра, 4 марта, в Южно-Сахалинске пройдёт женская эстафета 4х7,5 км в рамках чемпионата России — 2026. Начало гонки запланировано на 8:00 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Эстафета 4x7.5 км
04 марта 2026, среда. 08:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Женщины. Эстафета 4х7,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Республика Татарстан — 1 (Христина Мацокина, Лидия Горбунова, Эльвина Альтапова, Вероника Степанова).

2. Тюменская область — 1 (Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Карина Гончарова, Елизавета Пантрина).

4. Республика Коми (Даря Канева, Ольга Царёва, Олеся Ляшенко, Наталья Зюзева).

5. Тюменская область — 2 (Анастасия Мельникова, Руслана Дьякова, Ксения Шорохова, Арина Рощина).

6. Ханты-Мансийский АО (Анастасия Кириллова, Ульяна Лебедева, Алина Кудисова, Елизавета Еремеева).

8. Санкт-Петербург-1 (Екатерина Кипяткова, Полина Шелабина, Рада Тарасенко, Анастасия Степанова).

11. Свердловская область (Мария Крамаренко, Наталья Крамаренко, Анастасия Игнатьева, Екатерина Евтягина).

12. Ленинградская область (Алёна Баранова, Елизавета Маслакова, Мария Истомина, Екатерина Булычева).

Календарь чемпионата России
