Лыжи, ЧР-2026, женщины: во сколько начало эстафеты, где смотреть трансляцию

Завтра, 4 марта, в Южно-Сахалинске пройдёт женская эстафета 4х7,5 км в рамках чемпионата России — 2026. Начало гонки запланировано на 8:00 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Женщины. Эстафета 4х7,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Республика Татарстан — 1 (Христина Мацокина, Лидия Горбунова, Эльвина Альтапова, Вероника Степанова).

2. Тюменская область — 1 (Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Карина Гончарова, Елизавета Пантрина).

4. Республика Коми (Даря Канева, Ольга Царёва, Олеся Ляшенко, Наталья Зюзева).

5. Тюменская область — 2 (Анастасия Мельникова, Руслана Дьякова, Ксения Шорохова, Арина Рощина).

6. Ханты-Мансийский АО (Анастасия Кириллова, Ульяна Лебедева, Алина Кудисова, Елизавета Еремеева).

8. Санкт-Петербург-1 (Екатерина Кипяткова, Полина Шелабина, Рада Тарасенко, Анастасия Степанова).

11. Свердловская область (Мария Крамаренко, Наталья Крамаренко, Анастасия Игнатьева, Екатерина Евтягина).

12. Ленинградская область (Алёна Баранова, Елизавета Маслакова, Мария Истомина, Екатерина Булычева).