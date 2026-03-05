Лыжи, МЧМ-2026, масс-старт с участием Савелия Коростелёва: во сколько начало, где смотреть

Скидки
Лыжи, молодёжный чемпионат мира-2026, масс-старт с участием Савелия Коростелёва: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 5 марта, в Лиллехаммере (Норвегия) продолжается молодёжный чемпионат мира — 2026. В рамках соревновательного дня состоится мужской масс-старт на 20 км свободным стилем. В гонке примет участие россиянин Савелий Коростелёв. Начало — в 14:30 мск.

Лыжные виды спорта. МЧМ-2026. Масс-старт
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Не началось

Официальной трансляции турнира в России нет. Следить за результатами гонок и новостями МЧМ-2026 можно на «Чемпионате».

Савелий Коростелёв получил нейтральный статус от FIS в декабре 2025 года и с того времени выступает на этапах Кубка мира, также участвовал на Олимпиаде, где занял четвёртое место в скиатлоне.

Молодёжный чемпионат мира по зимним видам спорта — 2026 проходит в Лиллехаммере (Норвегия) со 2 по 8 марта.

Календарь молодёжного чемпионата мира - 2026
Непряева не отстала от Коростелёва. Дарья показала лучший результат на Кубке мира
