Команда Пантриной выиграла эстафету на чемпионате России — 2026, команда Степановой — 3-я

Сборная Тюменской области-1 в составе Екатерины Смирновой, Алисы Жамбаловой, Карины Гончаровой и Елизаветы Пантриной выиграла золотые медали чемпионата России — 2026 в Южно-Сахалинске в женской эстафете на 4х7,5 км. Лыжницы преодолели дистанцию за 1:28.10,3.

Второе место заняла команда Ленинградской области (Алёна Баранова, Елизавета Маслакова, Мария Истомина, Екатерина Булычева) с отставанием 3,7 секунды. Тройку призёров замкнула Республика Татарстан-1 (Христина Мацокина, Лидия Горбунова, Эльвина Альтапова, Вероника Степанова).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Эстафета, женщины. Результаты: