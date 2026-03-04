Скидки
Команда Пантриной выиграла эстафету на чемпионате России — 2026, команда Степановой — 3-я

Команда Пантриной выиграла эстафету на чемпионате России — 2026, команда Степановой — 3-я
Сборная Тюменской области-1 в составе Екатерины Смирновой, Алисы Жамбаловой, Карины Гончаровой и Елизаветы Пантриной выиграла золотые медали чемпионата России — 2026 в Южно-Сахалинске в женской эстафете на 4х7,5 км. Лыжницы преодолели дистанцию за 1:28.10,3.

Второе место заняла команда Ленинградской области (Алёна Баранова, Елизавета Маслакова, Мария Истомина, Екатерина Булычева) с отставанием 3,7 секунды. Тройку призёров замкнула Республика Татарстан-1 (Христина Мацокина, Лидия Горбунова, Эльвина Альтапова, Вероника Степанова).

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Эстафета 4x7.5 км
04 марта 2026, среда. 08:00 МСК
Окончено
1
Тюменская область-1
2
Ленинградская область
3
Республика Татарстан-1

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Эстафета, женщины. Результаты:

  1. Тюменская область-1 - 1:28.10,3.
  2. Ленинградская область — отставание 3,7.
  3. Республика Татарстан-1 +22,9.
  4. Республика Коми +2.14,2.
  5. Удмуртская Республика +3.15,0.
