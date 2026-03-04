Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Большунов: FIS и остальные сделали бы всё, чтобы Большунова не допустить на Олимпиаду-2026

Большунов: FIS и остальные сделали бы всё, чтобы Большунова не допустить на Олимпиаду-2026
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о ситуации с отказом в предоставлении ему нейтрального статуса для выступления на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Уверили меня в том, что никто апелляцию рассматривать не будет, никто собираться не будет для тебя и так далее. Но, как показала практика, на самом деле всё это можно быстро запускать и быстро решать, если знать тонкости и нюансы.

Сейчас я понимаю, что в любой ситуации FIS и все остальные сделали бы всё, чтобы Большунова не допустить. От этого никто не выигрывает, но рекорд-то нужно было ставить [для Клебо]. Забирать шесть из шести», – сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

Материалы по теме
Большунов рассказал, что получил несколько предложений о смене спортивного гражданства
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android