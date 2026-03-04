Большунов: FIS и остальные сделали бы всё, чтобы Большунова не допустить на Олимпиаду-2026

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о ситуации с отказом в предоставлении ему нейтрального статуса для выступления на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Уверили меня в том, что никто апелляцию рассматривать не будет, никто собираться не будет для тебя и так далее. Но, как показала практика, на самом деле всё это можно быстро запускать и быстро решать, если знать тонкости и нюансы.

Сейчас я понимаю, что в любой ситуации FIS и все остальные сделали бы всё, чтобы Большунова не допустить. От этого никто не выигрывает, но рекорд-то нужно было ставить [для Клебо]. Забирать шесть из шести», – сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».