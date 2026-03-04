Большунов — об Олимпиаде-2026: кто не помешает выграть золотые медали, того и пригласили

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов считает, что на Олимпиаду-2026 в Италии намеренно не пригласили возможных претендентов на золотые медали из России.

«Олимпиада — это цирк в плане доступа. Кого захотели, того пригласили. Кто не составит конкуренции, не помешает выиграть золотые медали, того и пригласили. Мне кажется, это неправильно. В Олимпийских играх должны участвовать все сильнейшие, чтобы была борьба. А так получилась лёгкая прогулка для Клебо», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

На Олимпийских играх — 2026 норвежец Йоханнес Клебо выиграл шесть золотых медалей в шести гонках.