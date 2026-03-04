Ски-альпинист Никита Филиппов выиграл чемпионат Европы — 2026 в Азербайджане

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов в спринте выиграл золотую медаль чемпионата Европы — 2026, который проходит в Шахдаге (Азербайджан). Он преодолел дистанцию за 2.58,6.

Ски-альпинизм. Чемпионат Европы — 2026. Спринт. Финал. Результаты:

Никита Филиппов (Россия) — 2.58,6. Томас Буссар (Швейцария) — отставание 1,2. От Феррер (Испания) +1,6. Йон Кистлер (Швейцария) +14,3. Лука Томасони (Италия) +20,2. Финн Хёш (Германия) +29,5.

На прошедших Олимпийских играх — 2026 в Италии Никита Филиппов стал единственным российским спортсменом, который сумел выиграть медаль.