«Пазлы в голове начали складываться». Большунов намекнул на заговор против него в России

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о возможном намеренном замедлении его лыж в некоторых гонках на стартах в России.

«Ситуация, которая произошла в начале сезона, раскрыла многие интересные вещи. Пазлы в моей голове начали складываться, почему так происходило, почему во многих гонках, в которых лыжи должны были бы ехать, они не едут так, как нужно. И для меня это было большим всегда вопросом.

Я не понимал, потому что всегда лыжи идеально работали. Понимаешь то, что лыжи, допустим, всё равно в моём парке одни из лучших, но есть конкретные гонки… Наверное, у кого на эти гонки ставки очень большие, и у меня так лыжи — хоп, ни с того ни с сего начинают не так ехать, как хочется. Поэтому у меня реально какие-то пазлы стали складываться в голове. Понимаю, что нужно менять подход.

Международный старт — это международный старт. Там Большунов нужен, чтобы побеждать, чтобы выигрывать. А здесь в принципе нужно как-то Большунова обыгрывать, поэтому все методы хороши», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

