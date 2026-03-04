Скидки
Главная Лыжи Новости

Большунов: многие молодые лыжники не считают, что я лучший. Пытаются закидать камнями

Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался о молодых лыжниках в России.

«Думаю, ребята хорошо добавляют. Тренируются, есть у них стимул, но, как показывает время, многие не считают, что я лучший лыжник. То есть они, наоборот, пытаются закидать при первом же случае, закидать камнями, закопать: «Типа всё, хватит тебе бегать». И так далее.

Но есть и молодые юниоры, допустим, которые яростно болеют и сейчас даже подходят… Это главный стимул для меня сейчас бегать на внутренних стартах. И я очень рад, что есть ребята искренние, которые понимают серьёзность, понимают уровень, стараются быть сильными и тренируются ради того, чтобы стать великими спортсменами», — сказал Большунов в эфире «России 24».

Комментарии
