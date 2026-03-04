«Знал с утра, что должен выиграть». Никита Филиппов высказался о золоте чемпионата Европы

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов прокомментировал свою победу на чемпионате Европы — 2026, который проходит в Шахдаге (Азербайджан). Спортсмен победил в дисциплине спринт.

— Это моя первая победа [на международных первенствах]. Это подарок моему отцу, у него сегодня день рождения. Знал ещё с утра, что я должен выиграть.

— У тебя было достаточно простое движение в квалификации, четвертьфинале и полуфинале, а финал тяжёлый получился.

— Сегодня так себе настроение, но я решил «упереться рогом» и попробовать биться до конца, — приводит слова Филиппова «Матч ТВ».