Губерниев — о Большунове: а что он хотел? Чтобы штабелями укладывались и кланялись в пояс?

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова трёхкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова, что молодые спортсмены в России его «пытаются закидать камнями».

«А Большунов реально видит заговор против себя??? А он что хотел??? Чтобы все штабелями укладывались и кланялись в пояс??? Саша, удар надо держать!!! Ты же великий спортсмен!!! А не кисейная барышня!!! Саша Большунов, держи удар и бери пример с меня и Вероники Степановой!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный победитель общего зачёта Кубка мира.